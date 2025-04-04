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UEFA, Real Madridli futbolcular Mbappe, Rüdiger ve Ceballos'a ceza verdi

UEFA Disiplin Kurulu, Real Madrid'den Kylian Mbappe ve Antonio Rüdiger'e birer maç ceza verdi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
UEFA, Real Madridli futbolcular Mbappe, Rüdiger ve Ceballos'a ceza verdi

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamada, kurul tarafından "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle birer maç cezanın yanında Rüdiger'e 40.000 avro, Mbappe'ye ise 30.000 avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu maç cezalarının 1 yıllık bir gözetim süresine tabi olduğu ve derhal uygulanmayacağı da aktarıldı.

Bir başka Real Madrid oyuncusu Daniel Ceballos'un ise "temel nezaket kurallarını ihlal etme" gerekçesiyle 20.000 avroluk para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Real Madrid, 12 Mart'ta Atletico Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçını penaltı atışları sonucu kazandıktan sonra Mbappe, Rudiger, Ceballos ve Vinicius Jr. kutlama yaparken Atletico Madrid tribünlerine tahrik edici hareketler yapmıştı.

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