Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı

İstanbul

Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı. Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya): 1-1

Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya): 3-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre): 0-0

Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa): 0-1

Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2

Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere): 0-3

