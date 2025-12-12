UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
İstanbul
Aberdeen'i 1-0 mağlup eden Starsbourg, puanını 13 yaparak liderliği Samsunspor'dan devraldı. Samsunspor, haftayı 10 puanla 5. basamakta tamamladı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans'ı 2-0 yendi. Puanını 12'ye yükselten Shakhtar Donetsk, ikinci sıraya yerleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Rapid Wien (Avusturya) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Lech Poznan (Polonya) - Mainz 05 (Almanya): 1-1
Rijeka (Hırvatistan) - Celje (Slovenya): 3-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-1
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Lausanne (İsviçre): 0-0
Aberdeen (İskoçya) - Strasbourg (Fransa): 0-1
Rakow (Polonya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
Hamrun Spartans (Malta) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2
Shelbourne (İrlanda) - Crystal Palace (İngiltere): 0-3