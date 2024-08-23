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St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen, UEFA Konferans Ligi play-off turunda karşılaştıkları Trabzonspor maçı sonrası basın toplantısı düzenliyor
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UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlandı.

Süha Gür  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu ilk maçlarında RAMS Başakşehir, deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'le, Trabzonspor ise yine dış sahada İsviçre temsilcisi St. Gallen'le 0-0 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya): 1-0

Legia (Polonya) - Drita (Kosova): 2-0

Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan): 2-2

Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler): 0-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan): 6-0

Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-0

Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan): 2-0

Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya): 1-2

Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya): 2-0

CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra): 5-0

Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1

Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan): 3-3

Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya): 0-2

Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika): 0-1

Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika): 1-6

Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 2-2

St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir: 0-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda): 2-1

St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor: 0-0

Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan): 2-1

Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre): 2-0

Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

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