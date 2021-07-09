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UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Şampiyonası'na farklı ülkelerin ev sahipliği yapmasını istemiyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın farklı ülkelerde düzenlenmesine kendisinden önce karar verildiğini ve bir daha böyle bir formatı desteklemeyeceğini söyledi.

Yunus Kaymaz   | 09.07.2021
UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Şampiyonası'na farklı ülkelerin ev sahipliği yapmasını istemiyor

İstanbul

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan Ceferin, formatın takımları ve taraftarları çok zorladığını belirterek, "Bazı takımların 10 bin kilometreden fazla yol katetmesi, bazısının ise sadece bin kilometre yolculuk yapması doğru değil. Buna daha fazla destek vermem." ifadelerini kullandı.

Şampiyona döneminde kendilerinin de AB içinde ya da dışında, farklı para birimlerine ya da kısıtlamalara sahip ülkelere gitmek zorunda kaldığını anlatan Ceferin, "Bu durum kolay değildi. Taraftarlar için de adil şartlar yoktu, maç için bir gün Roma'da, sonraki maç için Bakü'ye gitmek zorunda kaldılar. İki şehir arasında 4,5 saatlik uçak yolculuğu var. Format ilginç ama bir daha uygulayacağımızı sanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Turnuvada İsviçre 15 bin 485 kilometreyle en fazla yolculuk yapan takım olurken, İskoçya grup maçları için sadece 1108 kilometre yol katetti.

Şampiyonaya Londra, Glasgow, Amsterdam, Kopenhag, Saint Petersburg, Sevilla, Münih, Bakü, Roma, Bükreş ve Budapeşte kentleri ev sahipliği yaptı.

"Özel bir turnuva oldu"

53 yaşındaki Ceferin, turnuvayla ilgili soruya, "Kesinlikle özel bir turnuva oldu. Normalleşme başladı ve taraftarlar tribünlere geri döndü. Harika maçlar ve şaşırtıcı sonuçlarla böyle dramatik bir şampiyona görmedim." yanıtını verdi.

Sağlık protokollerinin de çok ciddi bir şekilde uygulandığını belirten Ceferin, kendisinin 76 kez test yaptırdığı bilgisini paylaştı.

İngiltere-İtalya finalini de değerlendiren Ceferin, "Finale en iyi iki takım kaldı. Sabırsızlıkla bekliyorum. Londra'da çok fazla İtalyan yaşıyor ve şampiyonun belli olacağı maçta harika bir atmosfer olacak." ifadelerini kullandı.


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