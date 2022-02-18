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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar sona erdi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 18.02.2022
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşamasının ilk ayağı, TSİ 23.00'da başlayan 4 maçla tamamlandı.

Öne çıkan karşılaşmada, milli oyuncu Merih Demiral'ın 90 dakika boyunca formasını giydiği İtalya'nın Atalanta takımı, konuk ettiği Olympiakos'u Berat Djimsiti'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Yunanistan temsilcisinin tek golünü, Tiquinho Soares kaydetti.

Bu maçların rövanşları, 24 Şubat'ta oynanacak ve rakiplerini eleyen takımlar, son 16 turuna yükselecek.

TSİ 23.00'da başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1

Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya): 2-2

Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya): 2-1

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