Dolar
30.99
Euro
33.63
Altın
2,024.67
ETH/USDT
2,996.10
BTC/USDT
51,783.00
BIST 100
9,347.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya’da "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ son 16 turuna kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşı, dört karşılaşmayla başladı.

Yunus Kaymaz  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ son 16 turuna kaldı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 20.45'te başlayan maçlar tamamlandı.

Benfica (Portekiz), Milan (İtalya), Freiburg (Almanya) ve Karabağ (Azerbaycan), turnuvada son 16 turu biletini aldı.

Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, golsüz sona eren Toulouse maçının 85. dakikasında Angel di Maria'nın yerine oyuna girdi.

İlk maçta Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenen Azerbaycan temsilcisi Karabağ, uzatmaya giden rövanş mücadelesini 3-2 kaybetmesine karşın toplamda 6-5'lik skorla adını son 16 turuna yazdırdı. Karabağ'a turu getiren golü 120+2. dakikada Neriman Axundzade attı.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Toulouse (Fransa)-Benfica (Portekiz): 1-2, 0-0

Rennes (Fransa)-Milan (İtalya): 0-3, 3-2

Freiburg (Almanya)-Lens (Fransa): 0-0, 3-2 (Uzatmada)

Karabağ (Azerbaycan)-Braga (Portekiz): 4-2, 2-3 (Uzatmada)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti
İstanbul polisinden "huzur uygulaması"
Türkiye ile Venezuela arasındaki 3 milyar dolar ticaret hacmi hedefi için işbirliğine devam ediliyor
'Uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık'
İBB Başkan adayı Kurum: "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir"

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ son 16 turuna kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica, Milan, Freiburg, Karabağ son 16 turuna kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanşları yarın oynanacak

Galatasaray Avrupa'da 316. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla sona erdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla sona erdi
Galatasaray Avrupa'da 315. maçına çıkacak

Galatasaray Avrupa'da 315. maçına çıkacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet