UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla sona erdi
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.
İstanbul
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Benfica, sahasında Toulouse'u 2-1 mağlup etti.
Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenerek günün sürprizine imza attı.
Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 22 Şubat'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1
Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0
Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0
Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.