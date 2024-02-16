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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Abdulkadir Karakaya  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk ayağı dört karşılaşmayla sona erdi

İstanbul

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Benfica, sahasında Toulouse'u 2-1 mağlup etti.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise deplasmanda Portekiz'in Braga takımını 4-2 yenerek günün sürprizine imza attı.

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 22 Şubat'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Benfica (Portekiz)-Toulouse (Fransa): 2-1

Milan (İtalya)-Rennes (Fransa): 3-0

Lens (Fransa)-Freiburg (Almanya): 0-0

Braga (Portekiz)-Karabağ (Azerbaycan): 2-4

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