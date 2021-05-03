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UEFA Avrupa Ligi finali 9 bin 500 seyirci önünde oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Mayıs Çarşamba günü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak final maçına 9 bin 500 seyirci alınacak.

Abdulkadir Karakaya   | 03.05.2021
UEFA Avrupa Ligi finali 9 bin 500 seyirci önünde oynanacak

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamada, Polonya makamlarının mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 25'i oranında seyirci alımına izin verdiği belirtildi.

Buna göre, Gdansk Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı 9 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

UEFA'nın internet sitesinden 7 Mayıs'a kadar başvuru yapacak kişiler arasında çekilecek kurada ismi çıkanlara bilet satılacak.

Yerel makamlar tarafından daha sonra açıklanacak tedbirlere göre, seyircilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırmaları veya aşı olduklarına dair belge sunmaları gerekebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, Roma ile Manchester United ve Arsenal ile Villarreal arasında oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak.

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