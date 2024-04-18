UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa ve Fiorentina yarı finale çıktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille'e penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Aston Villa ile uzatmalarda Viktoria Plzen'i 2-0 yenen Fiorentina yarı finale yükseldi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda iki yarı finalist belli oldu.
Fransız temsilcisi Lille, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu İngiltere'nin Aston Villa takımını aynı skorla mağlup etti ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Lille'in gollerini 15. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı ve 67. dakikada Benjamin Andre atarken, konuk takımın tek golünü 87. dakikada Matty Cash kaydetti.
İki takımın uzatma bölümünde gol atamadığı mücadelede, tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi.
Seri atışlarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Aston Villa, adını yarı finale yazdırdı.
Birmingham temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe-Olympiakos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fiorentina, uzatmalarda tur atladı
Aynı saatte başlayan diğer mücadelede ise İtalya'nın Fiorentina ekibiyle Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, ilk maçta olduğu gibi normal sürede golsüz eşitliği bozamadı.
Fiorentina, 92. dakikada Nicolas Gonzalez ve 108. dakikada Cristiano Biraghi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek yarı final biletini aldı.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.
Türkiye, ülke puanındaki yerini garantiledi
Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.
Süper Lig'de 2024-25 sezonu şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
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