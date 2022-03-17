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Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü

Türkiye'nin ülke puanı sebebiyle Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

Mehmet Fatih Duman   | 17.03.2022
Türkiye'nin futbolda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı 4'e düştü Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle mart ayı itibarıyla Avrupa'da takımı kalmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı.

Elde edilen bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

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