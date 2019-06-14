Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.66
Dolar
5.90
BIST 100
90,439.26
Altın
1,353.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. Belçika zirvedeki yerini korudu.

Murat Keleş   | 14.06.2019
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yükseldi

İstanbul

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında 37. basamağa yükseldi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan haziran ayı dünya sıralamasına göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki bir maçı kaybedip üç maçını da kazanan ay-yıldızlılar, 1467 puanla iki basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Belçika'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye'nin 8 Haziran'da grup maçında 2-0 yendiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, ikinci sırada kalmaya devam etti.

Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda 35'inci, Arnavutluk 66'ncı, Andorra 139'uncu, Moldova ise 170'inci sırada yer aldı.

Sonraki dünya sıralaması, 25 Temmuz'da duyurulacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1746 -
2Fransa1718-
3Brezilya1681 -
4İngiltere1652-
5Portekiz1631 +2
6Hırvatistan1625 -1
7İspanya1617+2
8Uruguay 1615-2
9 İsviçre 1605
-1
10Danimarka1589 -

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor

Benzer haberler

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 3 maç oynandı

Google, 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı doodle yaptı

FIFA'da Infantino yeniden başkan