Dolar
11.29
Euro
12.83
Altın
1,804.49
ETH/USDT
3,943.60
BTC/USDT
48,592.00
BIST 100
1,794.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazi Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesinde Gazi’nin Kahramanları Anma Töreni”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 37. tamamladı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 37. basamaktaki yerini korudu.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.12.2021
Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 37. tamamladı

Ankara

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre, ilk 10 değişmedi. Geçen ay olduğu gibi Belçika zirvede, Brezilya 2'nci, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Belçika üst üste 4. yıl klasmanın zirvesinde yer aldı

2021'e 32. olarak başlayan Türkiye, kasımda olduğu gibi 37. sırada kaldı.

Kupa Amerika şampiyonu Arjantin 5'inci, Avrupa şampiyonu İtalya ise 6. sırada yılı tamamladı.

Geçen yıl 72. sırada bitirdiği klasmanda 40'ıncılığa tırmanan Kanada, 130,32 puanla yılın en fazla gelişme gösteren takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 10 Şubat'ta açıklanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 812 bini geçti
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı
Kovid-19'un Omicron varyantı dünyada etkisini sürdürüyor
Şanlıurfa'daki TURKOVAC üretim tesisi gazetecilere tanıtıldı
Almanya'da, ocak ayında Omicron nedeniyle Kovid-19 vakalarında artış bekleniyor

Benzer haberler

Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor

Belçika, 2025'te mevcut nükleer santralleri kapatmayı planlıyor

Türkiye FIFA dünya sıralamasında yılı 37. tamamladı

Trabzonspor'dan sakat futbolcular Edgar ve Hugo açıklaması

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti

Çaykur Rizespor'da son haftalarda alınan puanlar moralleri düzeltti
Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı

Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı
Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı

Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı