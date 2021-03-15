Euro
8.99
Dolar
7.54
BIST 100
1,555.47
Altın
1,731.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Turkish Open 2021'de genç milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

8. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Turkish Open 2021) altıncı gününde gençler kategorisinde milli sporcular, 6'sı altın 22 madalya kazandı.

Fatih Çakmak   | 15.03.2021
Turkish Open 2021'de genç milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021'in altıncı gününde gençler kategorisinde 6 sıklette müsabakalar gerçekleştirildi.

Gençler kategorisindeki müsabakalar sona ererken, ay-yıldızlı tekvandocular, 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

Erkekler 45 kiloda Yasin Açıkgöz, 55 kiloda Semih Özer, 59 kiloda Ömer Faruk Dayıoğlu, kızlar 42 kiloda Canan Gündüz, 44 kiloda Elif Sude Akgül ile 52 kiloda Özge Özbey, altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada yarın yıldızlar kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
NATO ülkelerinin dışişleri bakanları yüz yüze bir araya gelecek
Avro Grubu mali desteği sürdürecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden: Önümüzdeki 10 günde 100 milyon kişi aşılanmış olacak

Benzer haberler

Turkish Open 2021'de genç milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

Turkish Open 2021'de genç milli tekvandoculardan 6'sı altın 22 madalya

Turkish Open 2021'in beşinci gününde genç milli tekvandoculardan 5'i altın 24 madalya

Tekvandocular Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazır