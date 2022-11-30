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Tunus'un Fransa galibiyeti turu getirmeye yetmedi

2022 Dünya Kupası'nda Tunus, son şampiyon Fransa'yı 1-0 yenmesine karşın D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Yunus Kaymaz   | 30.11.2022
Tunus'un Fransa galibiyeti turu getirmeye yetmedi Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Doha

Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Tunus, son 16 turunu garantileyen ve Mbappe, Giroud, Griezmann gibi yıldızlarını dinlendiren Fransa karşısında daha atak bir futbol sergiledi.

8. dakikada Ghandri'nin Fransa ağlarına gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

32. dakikada Khazri'nin ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Mandanda'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

52. dakikada Fofana ile ceza alanı sol çaprazında girdiği ikili mücadelede topu kapan Laidouni'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Tunus baskısının sonucunu 58. dakikada aldı. Laidouni'nin pasıyla topla ceza alanına giren Khazri, Varane'i geçtikten sonra yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Mandanda'nın yanından ağlara gönderdi: 1-0.

90. dakikada Muani'nin ceza alanının önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Talbi'nin kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı topu Griezmann ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Mücadelenin son yarım saatinde rakip kaleyi abluka altına alan Fransa'nın beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Tunus sahadan 1-0 galip ayrıldı.

D Grubu'nda 6 puana sahip Fransa ve Avustralya, son 16 turuna yükseldi. 4 puanlı Tunus ve 1 puana sahip Danimarka turnuvaya veda etti.

Teknik direktör Didier Deschamps'ın kaleyi emanet ettiği Mandanda, 37 yaş 247 günle Fransa forması giyen en yaşlı futbolcu oldu.

Karşılaşmayı 43 bin 627 taraftar izledi.

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