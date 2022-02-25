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Torrent'ten Barcelona eşleşmesi yorumu: Seçenekler arasında en kötüsü

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştikleri İspanya ekibi Barcelona'nın seçenekler arasındaki en güçlü takım olduğunu söyledi.

Emrah Oktay   | 25.02.2022
Torrent'ten Barcelona eşleşmesi yorumu: Seçenekler arasında en kötüsü

İstanbul

İspanyol teknik adam, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminin ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda yer alan tüm takımların kaliteli olduğunu belirten Torrent, "Bütün takımlar çok güçlü ancak (Barcelona'nın) seçenekler arasında en kötüsü olduğunu söyleyebiliriz. Son aylarda inanılmaz gelişme gösteren ve formda olan bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

Domenec Torrent, Barcelona'nın yükselen form grafiğine dikkati çekerek, "Barcelona, Avrupa'da ve dünyada çok formda olan takımlardan bir tanesi. Antrenörleri de net bir şekilde hangi oyunu oynatacağını biliyor. Devre arasında çok büyük oyuncular transfer ettiler. Böylelikle takım çok güçlendi. Dün Napoli'ye karşı oynadıkları maçta da neler yapabileceklerini gösterdiler. Bizi çok şaşırtmayacaklar. Hem savunmada hem de hücumda ne kadar kaliteli bir takım olduklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik ekibinde kendisinin yanı sıra başka antrenörlerin de Barcelona'da çalıştığının hatırlatılması üzerine Torrent, "Bizim için çok özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz Ricard Segarra 22 sene orada çalıştı. Jordi Gris hocamız yıllarca Barcelona'da çalıştı. Ben de görev yaptım. Taraftarı olduğumuz bir takım. Bizim için çok özel bir maç olacak." şeklinde görüş belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü sahalarında Çaykur Rizespor ile yapacakları maçı da değerlendiren Torrent, "Önümüzdeki maçtan 3 puan almamız lazım. Önceliğimiz bu. Ters bir dönemden çıkıyoruz. Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerinden ve bu durum onun için normal değil. Oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.


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