Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda ilk kez bir sporcu Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışan ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir sporcunun hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Tokyo
Komite Sözcüsü Takaya Masanori, düzenlediği basın toplantısında, turnuva boyunca ilk kez bir sporcunun Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Yabancı paralimpik sporcunun kimliğine dair bilgi verilmedi.
Öte yandan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Sözcüsü Craig Spence, Tokyo'daki sporcu semtinde bayılan Belçika tekerlekli sandalye tenis oyuncusu Joachim Gerard'ın da hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 297'ye çıktı
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 10 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında 1 turnuva yetkilisi ile 9 sözleşmeli çalışan bulunuyor.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 297'ye yükseldi.
24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.