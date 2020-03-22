Euro
6.71
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, yeni tip koronavirüs salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.03.2020
Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak Fotoğraf: David Mareuil/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden (IOC) yapılan açıklamada, devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, 24 Temmuz'da başlaması planlanan oyunların ertelenmesi ve organizasyonun içeriğinde değişiklik yapılması konularının ele alındığı, olimpiyatların iptal edilmesinin ise söz konusu olmadığı vurgulandı.

Salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak, oyunların ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararın, 4 hafta içinde alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, Japonya'da yeni tip koronavirüse karşı sıkı önlemler alındığı ve önemli gelişmeler yaşandığı kaydedilirken, diğer birçok ülkede ise salgının endişe verici boyutlara ulaştığı, oyunların ertelenmesinin bu nedenle gündeme geldiği ifade edildi.

Oyunların ertelenmesi seçeneğinin değerlendirileceği 4 hafta içinde, Tokyo Olimpiyat Komitesi, uluslararası ve ulusal tüm federasyonlar, sponsor, reklam şirketleri ve diğer paydaşlarla görüşmeler yapılacağı, alınacak kararda tarafların görüşlerinin de önemli olacağı bildirildi.


- IOC Başkanı Bach'tan mesaj var


IOC Başkanı Thomas Bach, oyunlara katılacak sporcular için bir mektup kaleme aldı. Bach, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan hayatı, olimpiyatlar da dahil her şeyin önündedir. IOC, çözümün parçası olmak istiyor. Bu nedenle izleyeceğimiz en önemli prensip, virüs salgınına karşı herkesin sağlığını ön planda tutan önlemler olacak. En büyük umudum, ulusal ve uluslararası federasyonlar ve sporcularımızın da yardımıyla doğru çözümü bulmak olacak. Karanlık bir tünelin içinde hep birlikte ilerliyoruz ve daha ne kadar yürüyeceğimizi bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum ki, tünelin ucunda bizi olimpiyat meşalesi karşılayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması
Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Benzer haberler

Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Esed rejimi ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi

Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin karar 4 hafta içinde alınacak

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı

Mescid-i Aksa yeni tip koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldı
Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs kaynaklı can kaybı 30'a yükseldi
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı

Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı