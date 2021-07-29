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Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı tepkilere neden oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın müsabaka öncesi Alman kadın judocu Martyna Trajdos'a tokat atması tepkilere yol açtı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 29.07.2021
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı tepkilere neden oldu

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Nippon Budokan'da kadınlar 63 kilo son 32 turu mücadelesinde Macaristanlı Szofi Ozbas ile karşılaşan Trajdos'a fiziksel şiddet gösteren Alman antrenör Pusa'nın hareketleri, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Maç öncesi sporcusunu omuzlarından tutarak hızlıca sallayan Pusa, iki yanağına ise tokat attı. Olayın ardından Pusa'nın yaptığı savunma ise tepkilerin daha da büyümesine yol açtı. Pusa, "O hareketler, maç öncesi sporcumuzla aramızda yaşanan bir ritüeldir. Sporcumun maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından yaşananları değerlendiren Martyna Trajdos ise "Keşke farklı bir konuyla gündeme gelseydim. Bunlar, antrenörle aramızda olan ve onayımın olduğu bir ritüeldir. Hocam sadece maç öncesi daha iyi motive olmam için bu hareketleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.


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