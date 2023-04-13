Dolar
19.33
Euro
21.39
Altın
2,040.30
ETH/USDT
2,013.50
BTC/USDT
30,359.00
BIST 100
5,135.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 6 sporcu yer aldı

Time dergisi tarafından belirlenen 2023 yılının en etkili 100 kişisi arasında 6 sporcuya yer verildi.

Doğa Kırmızıoğlu  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 6 sporcu yer aldı

Ankara

ABD merkezli Time dergisinin editörleri ve okurlarının oylarıyla belirlenen "2023 Time 100" listesi açıklandı. Bilim, sanat, iş, siyaset ve spor dünyasından isimlerin yer aldığı listede, 6 sporcu kendisine yer buldu.

Arjantin Milli Takımı'yla 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, PSG'den takım arkadaşı Fransız yıldız Kylian Mbappe ve tek kadınlar dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, dünyanın etkili 100 kişisi arasına girdi.

Listede yer alan diğer üç sporcu ise ABD vatandaşları arasından seçildi. Alp Disiplini Kayak Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan sporcu rekorunun sahibi üç olimpiyat madalyalı Mikaela Shiffrin, Rusya ile yapılan tutuklu takası sonrası serbest bırakılan Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Phoenix Mercury oyuncusu Brittney Griner ve kariyerinde iki Super Bowl şampiyonluğu yaşayan Amerikan futbolu oyuncusu Patrick Mahomes, listeye dahil olan diğer isimler oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Dönmez: Bu zorlu dönemde en ağır yük omuzlarımızdadır. Daha çok çalışacak, daha çok mücadele vereceğiz
Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından biri tutuklandı
Bakan Karaismailoğlu: Artık Türkiye önümüzdeki 30 yıllık, 50 yıllık planlar yapabilen bir ülke haline geldi
Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor
Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle bir araya geldi

Benzer haberler

Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 6 sporcu yer aldı

Time dergisinin "en etkili 100 kişi" listesinde 6 sporcu yer aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet