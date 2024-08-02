Tenis tek erkeklerde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz finalde karşılaşacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis tek erkeklerde finalini Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Carlos Alcaraz oynanacak.
PARİS
Fransa'nın başkenti Paris'teki Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında düzenlenen organizasyonda tek erkekler ve çift kadınlar yarı finalleri oynandı.
Tek erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.
Bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Sırp Novak Djokovic, İtalyan Lorenzo Musetti'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek finale yükselen ikinci isim oldu.
Çift kadınlarda da finale yükselenler belli oldu
Çift kadınlarda İtalyan Sara Errani-Jasmine Paolini yarı finalde Çek Karolina Muchova-Linda Noskova'yı 2-0 yenerek finale çıkan ilk çift oldu.
Diğer yarı final eşleşmesinde de bireysel sporcular Mirra Andreeva-Diana Shnaider, İspanyol Cristina Bucsa-Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek finale adlarını yazdırdı.
Final maçları 4 Ağustos Pazar günü oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.