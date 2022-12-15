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Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı

Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 2014 yılından bu yana çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, görevini bıraktı. Portekiz basını, Santos'un yerine en güçlü adayın Jose Mourinho olduğunu yazdı.

Şenhan Bolelli   | 15.12.2022
Teknik direktör Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'nı bıraktı

Madrid

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a elenen Portekiz'de son 8 yıldır teknik direktörlük yapan Santos'un normal şartlarda Avrupa Şampiyonası'nın oynanacağı 2024 yılına kadar Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) ile sözleşmesi bulunuyordu.

FPF Başkanı Fernando Gomes ile görüşen Santos'un sözleşmesinin feshedilmesi hususunda anlaşmaya varıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, Santos ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyuruldu ve bu zamana kadarki çalışmaları için kendisine teşekkür edildi.

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

Portekiz basını, Santos'un yerine en güçlü teknik direktör adayı olarak, İtalya'nın Roma takımını çalıştıran Jose Morinho'yu gösterdi.


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