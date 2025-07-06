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Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, çeyrek finale yükseldi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol sporcu Alcaraz ile Rus tenisçi Andrey Rublev karşılaştı.

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Alcaraz, rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Belçikalı Elise Mertens'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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