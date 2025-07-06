Tek erkeklerde dünya 2 numarası Alcaraz, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Carlos Alcaraz, çeyrek finale yükseldi.
Ankara
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 7. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol sporcu Alcaraz ile Rus tenisçi Andrey Rublev karşılaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Alcaraz, rakibini 6-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka da Belçikalı Elise Mertens'i 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.