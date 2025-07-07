Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.
Ankara
İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov karşılaştı.
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Dimitrov, ilk iki seti 6-3 ve 7-5 alarak maçı 2-0 önde götürse de üçüncü sette yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmadan çekildi ve Sinner adını çeyrek finale yazdırdı.
Tek kadınlarda ise dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Danimarkalı Clara Tauson'u 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.