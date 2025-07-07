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Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, çeyrek finale yükseldi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sinner, Wimbledon'da çeyrek finale çıktı

Ankara

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 8. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan sporcu Sinner ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov karşılaştı.

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Dimitrov, ilk iki seti 6-3 ve 7-5 alarak maçı 2-0 önde götürse de üçüncü sette yaşadığı sakatlık sonrası karşılaşmadan çekildi ve Sinner adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek kadınlarda ise dünya 8 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Danimarkalı Clara Tauson'u 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.

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