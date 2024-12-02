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Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Suudi Arabistan'daki Dünya Futbol Zirvesi başladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Futbol Zirvesi başladı.

Fatih Erel  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Suudi Arabistan'daki Dünya Futbol Zirvesi başladı

Riyad

Futbola yön veren uluslararası çatı kuruluşlar FIFA ve UEFA başta olmak üzere birçok futbol kuruluşu temsilcisi ile üst düzey yöneticiler, futbolcular ve teknik adamların katıldığı etkinliğin açılış seremonisinde konuşan Dünya Futbol Zirvesi'nin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Jan Alessie, "Misyonumuz futbol endüstrisini birleştirmek." dedi.

Suudi Arabistan Spor Bakanı Yardımcısı Bader Alkadi ise hayati öneme sahip olan sporun ülkesinin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Spora ülke olarak yaptıkları yatırımların altını çizen Alkadi, "Bir ulus olarak spor sayesinde daha mutlu, daha uzun ve daha aktif hayatlar yaşıyoruz. Spor aracılığıyla dünyayı birbirine bağlıyoruz." diye konuştu.

Alkadi, "Spora yatırım yapmamızın nedeni, insanlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmektir." ifadesini kullandı.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, etkinlikte bugün "Elit Futbolculuktan Teknik Direktörlüğe Geçiş: Uyum ve Liderlik Yolculuğu" adlı bir panele konuşmacı olarak katılacak.

Dünya Futbol Zirvesi'nin son günü olan yarın ise daha önce Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev yapan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, bir panelde konuşma yapacak.

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