Supersport Katalonya ayağının ikinci yarışında Bahattin 6'ncı, Can 9'uncu sırayı aldı
Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 2. ayağının ikinci yarışında piste çıkan Türk motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu 6'ncı, Can Öncü ise 9'uncu oldu.
Ankara
Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde düzenlenen yarışların ikincisi de sona erdi.
MV Agusta takımı adına yarışan Bahattin 6'ncı, Kawasaki Puccetti'de mücadele eden Can ise 9'uncu sırayı aldı.
Yarışı, Pata Yamaha Ten Kate takımından Stefano Manzi kazandı.
Barni Spark takımından Yari Montella, 76 puanla pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı. Bahattin 36 puanla 6'ncı, Can da 15 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.
Şampiyonanın 3. ayağı, 20-21 Nisan tarihlerinde Hollanda'da yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.