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Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Sharapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti.

Berad Büyük   | 04.04.2020
Sharapova, telefon numarasını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı

İstanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle günlerini izole bir şekilde geçiren Rus tenisçi Maria Sharapova, telefon numarasını paylaşarak takipçilerinin kendisine mesaj gönderebileceğini belirtti.

Instagram hesabından görüntülü paylaşım yapan Sharapova, "Sizlerle iletişim kurmanın yollarını arıyorum çünkü geçen hafta 150 kişiyle görüntülü konuşma yaptım ve çok eğlendim. Daha fazla insanla iletişim kurmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Herkesin kendisini izole ettiğini hatırlatan eski tenisçi, "Bir fikrim var. Sizlerle telefon numaramı paylaşacağım. Doğrudan telefonuma mesaj atın ve benim cevabımı bekleyin." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

Şubatta profesyonel tenisi bırakan Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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