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Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu 5 maçla tamamlandı.

Fatih Erel   | 30.03.2022
Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus Dünya Kupasına katılma hakkı kazandı

Istanbul

Turu geçen Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazandı.

İlk maçlarda ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Senegal-Mısır: 1-0 (0-1) - (Penaltılarla, Senegal 3-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Nijerya-Gana: 1-1 (0-0) - (Gana, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Cezayir-Kamerun: 1-2 (1-0) - (Kamerun, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 4-1 (1-1) - (Fas, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Tunus-Mali: 0-0 (1-0) - (Tunus, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

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