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Schalke 04’ün teknik direktörü Gross: Ozan, Liverpool’un ismini duyduğunda tereddüt etmedi

Schalke 04’ün teknik direktörü Gross, "Ozan Liverpool’un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve kulübe (transferin) gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti." dedi.

Erbil Başay   | 02.02.2021
Schalke 04’ün teknik direktörü Gross: Ozan, Liverpool’un ismini duyduğunda tereddüt etmedi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04’ün teknik direktörü Christian Gross, Kicker dergisinde yer alan haberde, Schalke 04’ün Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer edilmesini aynı şekilde yetenekli ve daha deneyimli Shkodran Mustafi'yi takıma katarak telefi ettiğini belirtti.

Ozan Kabak’ın şu anki durumda takımda tutulamayacağını anladığını ifade eden Gross, “Ozan Liverpool’un ismini duyduğunda çok tereddüt etmedi ve kulübe (transferin) gerçekleşmesi için her şeyin yapılmasını rica etti. Kariyerine Liverpool'da devam etme şansı varsa hiçbir oyuncunun çok fazla düşünmesine gerek yok." ifadesini kullandı.

Gross, milli futbolcunun Premier Ligi’nde başarılı olacağını düşündüğünü belirterek, Liverpool’da Teknik Direktör Jürgen Klopp yönetiminde antrenmanın genç futbolcuyu ileriye götüreceğini kaydetti.

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, dün 20 yaşındaki Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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