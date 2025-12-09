Salah, "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi.
Londra
33 yaşındaki Mısırlı yıldızın yanı sıra İsveçli sırıkla atlama dünya şampiyonu Armand Duplantis, ABD'li atlet Sydney McLaughlin-Levrone, İspanyol futbolcu Mariona Caldentey, ABD'li boksör Terence Crawford ve Japon beyzbolcu Shohei Ohtani, "Dünya Spor Yıldızı" kategorisinde aday gösterilen diğer isimler oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Roger Federer ve Usain Bolt gibi yıldızların kazandığı ödül, geçen yıl Armand Duplantis'e verilmişti.
Salah, Liverpool'da üst üste 3 maçta yedek kalmasının ardından yaptığı sert açıklamalardan birkaç gün sonra ödüle aday gösterildi.
Geçen sezon 29 gol, 18 asistlik performansıyla Premier Lig şampiyonluğunun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Salah, yedek bırakılmasıyla ilgili, "Bu kulüp için çok şey yaptım. Kendimi otobüsün altına atılmış gibi hissediyorum." demişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.