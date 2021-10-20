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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool 3'te 3 yaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi.

Mutlu Demirtaştan   | 20.10.2021
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Liverpool 3'te 3 yaptı Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

Istanbul

Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, deplasmanda Atletico Madrid'i 3-2 yenerek 3'te 3 yaptı. Liverpool'un gollerini 8 ve penaltıdan 78. dakikalarda Muhammed Salah, 13. dakikada Naby Keita attı. Ev sahibi ekibin gollerini 20 ve 34. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, 52. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

A Grubu'nda ise Paris Saint-Germain (PSG), Leipzig'i 9. dakikada Kylian Mbappe, 67 ve penaltıdan 74. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Leipzig'in golleri, 28. dakikada Andre Silva ve 57. dakikada Nordi Mukiele'den geldi. Bu sonuçla PSG, 7 puanla zirvede yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

PSG (Fransa) - Leipzig (Almanya): 3-2

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere): 2-3

Porto (Portekiz) - Milan (İtalya): 1-0

Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya): 4-0

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya): 0-5

Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova): 3-1

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