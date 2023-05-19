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Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor

Rumen tenisçi Simona Halep, biyolojik pasaportundaki usulsüzlükler nedeniyle ikinci kez doping yapmakla suçlandı.

Yunus Kaymaz  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Rumen tenisçi Halep, ikinci kez doping ihlaliyle suçlanıyor

İstanbul

Kariyerinde Fransa Açık ve Wimbledon şampiyonlukları bulunan 31 yaşındaki sporcunun lisansı, ABD Açık'ta verdiği numunede yasaklı madde çıkması nedeniyle ekim ayında askıya alındı.

Uluslararası Teniste Dürüstlük Ajansı (ITIA) yaptığı açıklamada, Halep ile etkili bir iletişim kurmakta kararlı olduklarını ve son suçlamanın en kısa sürede netliğe kavuşturulacağını kaydetti.

Rumen tenisçi ekim ayında, "hile yapmanın aklının ucundan bile geçmediğini" söylemiş ve pozitif çıkan testin bir takviyeden kaynaklandığını iddia etmişti.

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