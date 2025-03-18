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Romanya ekibi Petrolul'da ikinci Mehmet Topal dönemi

Romanya Birinci Futbol Ligi ekibi Petrolul'da Adrian Mutu'dan boşalan teknik direktörlük görevine yeniden Mehmet Topal getirildi.

Mutlu Demirtaştan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Romanya ekibi Petrolul'da ikinci Mehmet Topal dönemi

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için yeniden anlaşma sağlanan Mehmet Topal'ın takıma döndüğü belirtilerek "Antrenörlük kariyerine 2024 yazında Petrolul'da başlayan Mehmet Topal, Türk futbolunda tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'de olmak üzere üç farklı takımda şampiyon oldu. Bir kez daha Mehmet Topal." ifadeleri kullanıldı.

Futbolculuk döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Valencia gibi takımlarda forma giyen eski milli oyuncu, teknik adamlık kariyerine Haziran 2024'te Petrolul'da başladı.

Takımın başında 21 maça çıkarak 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, Aralık 2024'te görevden ayrıldı.

Mutu yönetiminde son 5 maçın 4'ünü kaybeden Petrolul, 30 haftalık normal sezonu 40 puanla 9. sırada tamamladı. Play-out etabına kalan Petrolul, kümede kalma ve Avrupa kupaları için play-off'lara katılma mücadelesi verecek.

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