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Real Madrid'de Arda Güler gelecek hafta takımla antrenmana başlıyor

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Şenhan Bolelli  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Real Madrid'de Arda Güler gelecek hafta takımla antrenmana başlıyor

Madrid

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Union Berlin takımına karşı oynayacakları maç öncesinde Madrid'deki Real Madrid Spor Tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.

AA muhabirinin Arda Güler'in durumuyla ilgili sorusuna cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.


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