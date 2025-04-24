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Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid deplasmanda Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Getafe'yi 1-0 yendi

İstanbul

La Liga'daki 33. hafta maçında Getafe'ye konuk olan Real Madrid'de forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası dışından attığı şutla takımını 1-0 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Real Madrid, son 5 hafta öncesinde puanını 72'ye yükselterek 76 puanı bulunan lider Barcelona'yı takibini sürdürdü.

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