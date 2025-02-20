Real Madrid, PSG ve PSV, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Paris Saint-Germain (PSG) ve PSV son 16 turuna yükseldi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda 3 müsabaka oynandı.
İngiltere temsilcisi Manchester City'yi play-off turu ilk maçında 3-2 yenen son şampiyon Real Madrid, rövanşı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya ekibinde yıldız oyuncu Kylian Mbappe, "hat trick" yaparak galibiyette başrol oynadı.
Günün diğer randevusunda ise iki Fransa takımı karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, ilk müsabakada 3-0 mağlup ettiği Brest'e rövanşta da 7-0 üstünlük kurarak tur atladı.
PSG, "Devler Ligi"nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım oldu.
PSV, Ivan Perisic'in 53. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 63. dakikada Timothy Weah'ın fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı: 1-1. Ev sahibi takım, 74. dakikada Ismael Saibari'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.
Uzatmalarda sahneye çıkan Ryan Flamingo, 98. dakikada farkı 2'ye yükselten golü kaydetti: 3-1. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşmayı 3-1 kazanan PSV, "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.