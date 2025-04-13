Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.85
ETH/USDT
1,590.70
BTC/USDT
83,413.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ZVVZ USK Prag Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Natalia Hejkova, Principe Felipe Spor Salonu'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile oynanan final maçının ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Real Madrid, Arda'nın ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 31. hafta karşılaşmasında Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Real Madrid, Arda'nın ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi

Ankara

Real Madrid, Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanan maçta Eduardo Camavinga'nın 34. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe 38. dakikada rakibine sert müdahalesinin ardından önce sarı kart gördü ancak hakem VAR incelemesinden sonra kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Real Madrid üstünlüğüyle tamamlanırken Arda Güler, 63. dakikada yerini İngiliz yıldız Jude Bellingham'a bıraktı.

Alaves'in defans oyuncusu Manuel Sanchez de 70. dakikada benzer şekilde rakibine yaptığı sert faulün ardından önce sarı kartla cezalandırıldı. VAR incelemesinin ardından hakem Juan Munuera, kararını kırmızı kart olarak değiştirdi.

Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, puanını 66'ya yükselterek 70 puanla lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ataşehir'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
Emine Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu paylaşımı
Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 5. Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya'da Afrika ülkelerinden bakanlar ve üst düzey isimlerle görüştü

Benzer haberler

Real Madrid, Arda'nın ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi

Real Madrid, Arda'nın ilk 11 başladığı maçta Alaves'i deplasmanda 1-0 yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-in takvimi belli oldu

Arsenal'ın Real Madrid karşısındaki 3-0'lık Şampiyonlar Ligi zaferi dünyanın gündeminde

Real Madrid, futbolda unutulmayacak bir geri dönüş peşinde

Real Madrid, futbolda unutulmayacak bir geri dönüş peşinde
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları başladı
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım PSG oldu

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluğunu ilan eden ilk takım PSG oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet