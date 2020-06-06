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Real Betis Loren Moron'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Betis, golcü oyuncusu Loren Moron'un sözleşmesini yeniledi.

Mutlu Demirtaştan   | 06.06.2020
Real Betis Loren Moron'un sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

İstanbul

Real Betis Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol forvetin 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Estepona, Marbella ve Velez gibi İspanya'nın alt lig takımlarında oynayan Moron, 2015'te Real Betis'e transfer olmuştu. Real Betis'te 89 resmi maça çıkan İspanyol futbolcu, 26 gol kaydetti.


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