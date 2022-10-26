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PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantiledi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 26.10.2022
PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, son 16 turuna yükseldi

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

Gecenin öne çıkan maçlarında, Leipzig, 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner'in golleriyle konuk ettiği gruptan çıkmayı önceden garantileyen Real Madrid'i 3-2 yendi. İspanya temsilcisinin golleri, 44. dakikada Vinicius Junior ve 90+3. dakikada Rodrygo'dan (penaltı) geldi.

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.

Messi, bu sezon Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen oyuncular arasında resmi maçlarda 10'un üzerinde gol ve asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Grubun diğer mücadelesinde Benfica, 17. dakikada Antonio Silva, 28. dakikada penaltıdan Joao Mario, 35. ve 50. dakikalarda Rafa Silva'nın fileleri havalandırmasıyla Juventus'u 4-3 yendi. Juventus'un golleri, 21. dakikada Moise Kean, 77. dakikada Arkadiusz Milik ve 79. dakikada Weston McKennie'den geldi.

11 puanlı takımlar PSG ile Benfica üst tura adlarını yazdırırken, 3 puanlı Juventus ile Maccabi Haifa'nın üst tur şansı kalmadı.

G Grubu'ndan çıkmayı önceki hafta garantileyen Manchester City, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı. Grup liderliğini garantileyen İngiltere temsilcisinde Riyad Mahrez, 58. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Almanya ekibi ise bu sonuçla grup ikinciliğini elde etti.

E Grubu'nda Milan, konuk olduğu Dinamo Zagreb'i Matteo Gabbia, Rafael Leao, penaltıdan Olivier Giroud ve Robert Ljubicic'in (kendi kalesine) gollerinin ardından 4-0'lık skorla geçti.

Beşinci haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Salzburg (Avusturya) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Milan (İtalya): 0-4

F Grubu:

Celtic (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 3-2

G Grubu:

Sevilla (İspanya) - Kopenhag (Danimarka): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 0-0

H Grubu:

PSG (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 7-2

Benfica (Portekiz) - Juventus (İtalya): 4-3

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