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Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yendi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Fatih Erel  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Premier Lig'de şampiyonluğu garantileyen Manchester City, Chelsea'yi 1-0 yendi

İstanbul

Premier Lig'deki 37. haftasında Etihad Stadı'ndaki maçta Manchester City, Chelsea'yi 12. dakikada Julian Alvarez'in golüyle yendi.

Bu sonucun ardından 81 puanlı Arsenal'in önünde bir maçı eksik 88 puanlı Manchester City zirvede yer aldı.

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