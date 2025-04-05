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Premier Lig'de Arsenal, Everton deplasmanında puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de zirvenin takipçisi Arsenal, deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Premier Lig'de Arsenal, Everton deplasmanında puan kaybetti

İstanbul

Premier Lig'in 31. haftasında Everton ile Arsenal, Goodison Park'ta karşılaştı.

Konuk takım, 34. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Everton, rakibine 49. dakikada Iliman Ndiaye'nin penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal 62, Everton ise 35 puana yükseldi.

Öte yandan hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.

Ligde 73 puanlı lider Liverpool, yarın Fulham'a konuk olacak. "Kırmızılar", galip gelerek Arsenal'ın berabere kaldığı haftada puan farkını 14'e çıkarmaya çalışacak.

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