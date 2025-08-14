Dolar
Spor, Dünyadan Spor

Pist bisikletinde dünya rekoru denemeleri

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde rekor kırıldı.

Savaş Güler  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Pist bisikletinde dünya rekoru denemeleri Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 kategorisinde 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu kırdı.

Bu kategoride rekor, 47.569 kilometre ile İtalyan bisikletçi Adrea Tarlao aitti.

