Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış seremonisinin provası yapıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek açılış seremonisinin provası yapıldı.
France
Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi'nin önünde yapılan provalarda şövalye teması dikkati çekti.
Atlı muhafızlar eşliğinde Eyfel Kulesi'nin önündeki Pont d'Iena köprüsünü kullanarak Sen Nehri'ni geçen şövalye, açılış seremonisinin bitiş noktası olan Trocadero'ya geldi.
Sanat direktörleri eşliğinde yapılan provalarda, Eyfel Kulesi'nin, meşhur ışık şovu da denendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.