Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli yüzücü Berke Saka, 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı
Milli sporcu Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 100 metre sırtüstünde yarı finale kalamadı.
Paris
Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 100 metre sırtüstü elemeleri yapıldı.
Milli yüzücü Berke Saka, 55.85'lik derecesiyle serisinde 7'nci, genel sıralamada ise 40'ıncı basamakta yer alarak yarı finalde yarışma hakkı elde edemedi.
Berke Saka, 200 metre bireysel karışıkta olimpiyat mücadelesini sürdürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.