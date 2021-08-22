Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,232.30
BTC/USDT
48,833.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı

Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.08.2021
Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı

Tokyo

Organizasyon Komitesi, 24 Ağustos Salı günü başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuvada yarışacak 2 sporcu yer alıyor. Sporcuların Tokyo sahilindeki sporcu semtinde kalmadığı kaydedildi.

Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı
İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Koronavirüsü 27 günlük yoğun bakım tedavisiyle atlatan gençten aşı çağrısı
Yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi süren hasta aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor
Prof. Dr. Unutmaz: Aşı tereddüdü kırılırsa sonbahara kadar delta varyantı kontrol altına alınabilir

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

İran'da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı

Prof. Dr. Unutmaz: Aşı tereddüdü kırılırsa sonbahara kadar delta varyantı kontrol altına alınabilir

Türkiye'de baskın varyanta dönüşen Delta karşısında 'en savunmasızlar' aşısız kişiler

Türkiye'de baskın varyanta dönüşen Delta karşısında 'en savunmasızlar' aşısız kişiler
Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar