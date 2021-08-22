Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 131'e çıktı
Paralimpik 2020 Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse yakalananların sayısının 131'e yükseldiği bildirildi.
Tokyo
Organizasyon Komitesi, 24 Ağustos Salı günü başlayacak Paralimpik 2020 Oyunları kapsamında hizmet veren 30 kişide Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Kovid-19'a yakalananlar arasında turnuvada yarışacak 2 sporcu yer alıyor. Sporcuların Tokyo sahilindeki sporcu semtinde kalmadığı kaydedildi.
Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarışacağı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları, 24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.