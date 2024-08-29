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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Para tekvandoda Meryem Betül Çavdar, bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Erkan Tiryaki  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Para tekvandoda Meryem Betül Çavdar, bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti Fotoğraf: Mustafa Yalçın - AA

Paris

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, repesaj maçında Brezilya'dan Maria Eduardo Machado Stumpf'la karşılaştı.

Rakibini 8-6 mağlup eden Meryem Betül, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti. Milli sporcu bu akşam TSİ 21.20'de bronz madalya kazanmak için tatamiye çıkacak.

Meryem Betül Çavdar, Tokyo 2020'de K44 49 kiloda gümüş madalya almıştı.

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