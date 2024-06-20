Para milli yüzücüler Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ, Paris 2024'e kota aldı
Para milli yüzücüler Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ, Uluslararası Paralimpik Komitenin (IPC) davetiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na kota kazandı.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı para yüzücülerden Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ’un IPC tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandığı bildirildi.
Bakan Bak, Paris 2024'e kota alan Elif İldem ile Meryem Nur Tunuğ'u kutladı
Bakan Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından verilen bipartite davet kotası ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan para yüzme milli sporcularımızdan Elif İldem ve Meryem Nur Tunuğ’u tebrik ediyorum. Potansiyellerine güvendiğimiz kızlarımıza Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.