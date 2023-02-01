Olympiakos, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi'yi transfer etti
Yunanistan ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.
İstanbul
Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.