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Olympiakos, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi'yi transfer etti

Yunanistan ekibi Olympiakos, Arabam.com Konyaspor'dan Kosovalı milli futbolcu Zymer Bytyqi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 01.02.2023
Olympiakos, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi'yi transfer etti

İstanbul

Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bytyqi, 2021'de Norveç'in Viking takımından Konyaspor'a transfer olmuştu. Yeşil-beyazlılarda 83 maça çıkan Bytyqi, 11 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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