Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşında İsveçli Sarah Sjoestroem, altın madalyayı kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yüzme kadınlar 50 metre serbest stilde İsveçli Sarah Sjoestroem, altın madalyanın sahibi oldu.
Paris
Paris La Defense Arena'da yapılan müsabakalarda Sarah Sjoestroem, 23.71'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA
Bu kategoride Avustralyalı Meg Harris 23.97 ile gümüş, Çinli Yufei Zhang da 24.20 ile bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.