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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla görüşüyor.
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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde olan ve olimpiyatların başlangıcını simgeleyen olimpiyat meşalesi, yeni tip koronavirüs salgınından duyulan endişe nedeniyle sergiden kaldırılacak.

Berad Büyük   | 07.04.2020
Olimpiyat meşalesi koronavirüs nedeniyle sergiden kaldırılacak

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya basınında yer alan haberlere göre, Japonya Olimpiyat Komitesi, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili endişelerin artması nedeniyle Fukuşima eyaletindeki olimpiyat meşalesinin halka açık sergisinin çarşamba gününden sonra kaldırılmasını kararlaştırdı.

Geçen ay Yunanistan'da yakılan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenmeden önce 121 gün ülkede gezdirilmesi planlan olimpiyat meşalesi, 20 Mart'ta Japonya'ya getirilmişti.

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