Dolar
17.94
Euro
18.40
Altın
1,800.36
ETH/USDT
1,940.60
BTC/USDT
24,359.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Brest ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Erel   | 15.08.2022
Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı

İstanbul


Teknik direktörlüğünü Hırvat Igor Tudor'un üstlendiği Olimpik Marsilya, konuk olduğu Brest karşısında 38. dakikada Nuno Tavares'in golüyle 1-0 öne geçti.

Brest, Pierre Lees-Melou'in 61. dakikada kaydettiği gol ile beraberliği yakaladı ve maç da bu skorla sona erdi.

Olimpik Marsilya'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli oyuncu Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Alexis Sanchez'e bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alacak
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristle irtibatlı olan kişi tutuklandı
Milli Savunma Bakanlığından Kıbrıs paylaşımı
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümü paylaşımı

Benzer haberler

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

La Liga'nın son şampiyonu Real Madrid sezona galibiyetle başladı

Olimpik Marsilya, Brest ile 1-1 berabere kaldı

Trabzonspor, Marc Bartra ile anlaştığını açıkladı

Fransa'da yaklaşık 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı

Fransa'da yaklaşık 74 kilometrekareye yayılan yangın kontrol altına alındı
Beşiktaş, üç farklı öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu

Beşiktaş, üç farklı öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu

Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı

Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet